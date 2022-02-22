Анкара, 22 февраля, 2022, 05:57 — ИА Регнум. Турецкие власти осуждают решение России признать независимость Луганской и Донецкой Народных Республик и считают его «неприемлемым». Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Турции, которое опубликовано 22 февраля на сайте ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

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В Анкаре утверждают, что указанный шаг Москвы якобы нарушает Минские соглашения, а также единство и территориальную целостность Украины. Кроме того, Турция призывает все стороны, которые задействованы в процессе, «действовать разумно».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство иностранных дел Турции призвало своих граждан покинуть восточные регионы Украины в связи с ситуацией вокруг этой страны.