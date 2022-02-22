Токио, , 05:54 — REGNUM МИД Японии осуждает решение России признать независимость ДНР и ЛНР. Об этом министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил 22 февраля в ходе регулярной пресс-конференции .

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси Mofa.go.jp

Ёсимаса Хаяси «Мы не признаём и решительно осуждаем этот шаг России, нарушающий суверенитет и территориальную целостность Украины».

По его словам, в ответ на действия России, которые «нарушают нормы международного права», Япония в настоящее время «вместе с международным сообществом» рассматривает вопрос жёсткого ответа, в том числе новых санкций.

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Хаяси воздержался от комментариев на вопрос о возможной отправке в регион конфликта российских миротворческих сил.

Ёсимаса Хаяси «Мы с большой обеспокоенностью следим за дальнейшим развитием ситуации».

Как сообщало ИА REGNUM, японское правительство начало согласование технологических и экономических санкций, которые в случае военного вторжения на Украину будут приняты в отношении России.

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