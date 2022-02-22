Москва, 22 февраля, 2022, 05:53 — ИА Регнум. Сенатор в Совете Федерации от Магаданской области Анатолий Широков поддержал решение президента РФ Владимира Путина о признании суверенитета ЛНР и ДНР и заявил, что только Россия может дать народу Донбасса защиту и свободу.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Следите за развитием событий в трансляции: «Обращение Путина к согражданам: Россия признает Донбасс — трансляция»

«Донбасс возвращается домой! Спустя 8 сложных лет! Пройдя через драматичные испытания, в которых только Россия была рядом!

Донбасс получает возможность решения своей судьбы, выбора дальнейшего пути. Конечно, этот путь — с Россией, как было несколько столетий до распада СССР. Сегодня только Россия, а не пресловутые западные «дипломатии», может дать народу Донбасса защиту права, такого естественного права, жить на земле предков, растить своих детей, говорить на родном языке.

Россия вновь утвердилась как великая держава, без участия которой не может быть разрешён ни один вопрос мировой политики. Держава, которая чётко озвучивает свои интересы и эффективно их защищает!

Пришла новая эпоха! Наступила новая реальность! Мир уже не будет прежним! И дай Бог России крепости и процветания в этом новом мире!» — написал в своём телеграм-канале сенатор Широков.

Читайте также: Это значимое политическое событие — депутаты Приморья о признании ДНР и ЛНР

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Приморья на заседании 22 февраля одними из первых поддержали предложение президента РФ Владимира Путина о признании суверенитета ЛНР и ДНР.