Нью-Йорк, США, 22 февраля, 2022, 05:38 — ИА Регнум. Нарушением Устава Организации Объединенных Наций является решение России признать независимость Донецкой и Луганской Народных Республик, заявил журналистам постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер перед началом заседания Совбеза организации по ситуации вокруг Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

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По словам дипломата, такой шаг может привести к санкциям ЕС против Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон осудил признание Россией независимости ДНР и ЛНР, а также обвинил российские власти в нарушении своих международных обязательств и посягательстве на суверенитет Украины.

Кроме того, верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба обсудили «дальнейшие шаги» Евросоюза и Киева после решения Москвы признать Луганскую и Донецкую Народные Республики.