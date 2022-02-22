Канберра, , 05:09 — REGNUM Австралийские дипломаты, которые остаются работать на Украине, будут временно переведены в Польшу. Об этом 22 февраля передает корпорация ABC со ссылкой на министерство иностранных дел Австралии.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Речь идет о троих сотрудниках австралийского посольства, которые сейчас находятся в городе Львов. В ближайшее время они должны будут отправиться в Варшаву, где продолжат свою работу.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля агентство Bloomberg распространило информацию о том, что власти США изучают вопрос о временном вывозе дипломатов из своего посольства на Украине в Польшу. До этого американская дипломатическая миссия была переведена из Киева во Львов.

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