Париж, 22 февраля, 2022, 04:38 — ИА Регнум. США, Россия, Франция, Германия и другие страны должны провести конференцию по решению ситуации вокруг Украины, заявила лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в официальном обращении.

ИА REGNUM Марин Ле Пен

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«Для поиска решения, вероятно, стоит организовать конференцию, в которой примут участие США, Россия, Франция, Германия, Великобритания, а также Польша, Румыния, Венгрия и Словакия, граничащие с Украиной государства», — заявила она.

Ле Пен также выразила сожаление в связи с решением президента России Владимира Путина признать Донецкую и Луганскую народные республики. В связи с этим она призвала к деэскаланции обстановки и диалогу для обеспечения безопасности в Европе.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Белом доме США заявили, что Вашингтон не планирует сразу вводить полный пакет антироссийских санкций в связи с признанием ДНР и ЛНР. Тем не менее указ о введении санкций уже подписал президент США Джо Байден.