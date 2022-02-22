Бухарест, 22 февраля 2022, 04:26 — REGNUM Министерство иностранных дел Румынии рекомендовало «немедленно покинуть страну» всем гражданам республики, находящимся на Украине. Об этом говорится в распространённом 22 февраля сообщении МИДа.
Одновременно гражданам Румынии, которые планировали посещение Украины, «настойчиво рекомендуется» воздержаться от поездок на её территорию.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Румынии выступили с решительным осуждением признания Россией независимости ДНР и ЛНР.
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