Бухарест, , 04:26 — REGNUM Министерство иностранных дел Румынии рекомендовало «немедленно покинуть страну» всем гражданам республики, находящимся на Украине. Об этом говорится в распространённом 22 февраля сообщении МИДа.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

МИД Румынии «В контексте серьёзного ухудшения ситуации безопасности на Украине и в регионе Чёрного моря, отрицательного развития событий… МИД информирует, что тревога для Украины была повышена до максимального уровня: «Немедленно покинуть страну!».

Одновременно гражданам Румынии, которые планировали посещение Украины, «настойчиво рекомендуется» воздержаться от поездок на её территорию.

Следите за развитием событий в трансляции: «Обращение Путина к согражданам: Россия признает Донбасс — трансляция»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Румынии выступили с решительным осуждением признания Россией независимости ДНР и ЛНР.

Читайте также: Совбез ООН решил собрать экстренное заседание по Украине

Читайте ранее в этом сюжете: Румыния осудила признание Россией независимости ДНР и ЛНР