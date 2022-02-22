Сеул, 22 февраля, 2022, 04:07 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 99 573 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них 99 444 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Небольшое снижение заболеваемости COVID-19 в Южной Корее эксперты связывают с уменьшением количества проводимых тестов в выходные дни. Тем не менее в стране продолжают фиксировать рекордные темпы роста числа зараженных коронавирусом нового типа.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 2 157 734. Также за минувшие сутки в стране скончались 58 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 7508 человек.