Варшава, 22 февраля, 2022, 03:30 — ИА Регнум. Председатель ОБСЕ и глава МИД Польши Збигнев Рау призвал Россию не применять силу в связи с признанием Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом политик заявил на своей странице в соцсети Twitter.

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"Мы призываем Российскую Федерацию воздержаться от любого военного вмешательства для реализации этого неудачного решения и учитывать долгосрочные последствия для международных отношений», — заявил Рау.

Он добавил, что считает решение российского лидера Владимира Путина признать ДНР и ЛНР нарушением международного права. Рау подтвердил, что Польша продолжит поддерживать Украину в сложившейся ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин объявил о признании Донецкой и Луганской Народных Республик. Это решение уже осудили лидеры ряда западных стран. В связи со сложившейся обстановкой вокруг Украины Совет Безопасности ООН решил провести экстренное заседание. Оно состоится в 05:00 по московскому времени 22 февраля.