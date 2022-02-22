Берн, 22 февраля, 2022, 03:25 — ИА Регнум. Власти Швейцарии призывают Россию выполнять международные обязательства и отменить решение о признании независимости Луганской и Донецкой Народных Республик. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 22 февраля на странице швейцарского внешнеполитического ведомства в Twitter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швейцария

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В документе отмечается, что действия РФ якобы «грубо нарушают» международное право, Минские соглашения, а также территориальную целостность и суверенитет Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее за признание независимости ЛНР и ДНР Россию осудили власти США, Франции, Великобритании, Канады, Дании, Польши, Чехии, Румынии, Грузии, Молдавии и других стран.