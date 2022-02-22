Вашингтон, , 02:56 — REGNUM Возможность временного перевода своего диппредставительства с территории Украины в Польшу рассматривают Соединённые Штаты. Об этом 22 февраля сообщает агентство Bloomberg.

Эмблема Госдепа США Circa.com

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По данным агентства, США готовы к временному перемещению своего посольства, которое сейчас находится во Львове, на территорию Польши. Причина переезда не уточняется, однако предполагается, что решение может быть принято из соображений безопасности.

Напомним, посольство США уже переезжало из Киева во Львов. Переезд также был назван временным, но перед отъездом сотрудники диппредставительства намеренно уничтожили телефоны, компьютеры и сетевое оборудование. Причиной переезда во Львов было объявлено «драматическое ускорение наращивания российских сил» возле украинской границы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Госдеп США отдал приказ об уничтожении всей аппаратуры перед переездом посольства из Киева во Львов.

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