Хельсинки, 22 февраля, 2022, 02:54 — ИА Регнум. Финляндия осуждает признание Россией независимости Луганской и Донецкой Народных Республик, 21 февраля сообщила канцелярия финского президента.

Jan Leineberg Флаг Финляндии

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В Хельсинки считают, что действия РФ являются «односторонними». Кроме того, власти Финляндии обвинили Россию в том, что решение Москвы нарушает Минские соглашения, а также суверенитет и территориальную целостность Украины.

В сообщении отмечается, что финская сторона присоединится к «ответу», который готовят власти ЕС в связи с признанием Россией ЛНР и ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля министерство иностранных дел Канады объявило о планах ввести антироссийские санкции за решение РФ признать независимость Луганской и Донецкой Народных Республик.