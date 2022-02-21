Нью-Йорк, США, 22 февраля, 2022, 02:38 — ИА Регнум. Запрос о проведении экстренного заседания по ситуации вокруг Украины был получен Советом Безопасности Организации Объединённых Наций. Об этом 22 февраля сообщил журналистам источник в постоянном представительстве России при ООН.

Patrick Gruban Зал заседаний Совбеза ООН

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Уточняется, что запрос был сделан, срочное заседание по Украине, предварительно, ожидается в 21:00 по местному времени (05:00 мск).

Официального подтверждения данной информации пока не поступало.

Запрос в Совбез ООН о проведении экстренного заседания по Украине, по разным данным, сделала Украина, а её просьбу поддержали США, Франция, Великобритания, Норвегия, а позднее к ним присоединились Албания, Ирландия и Мексика. Другой источник утверждает, что запрос был сделан Соединёнными Штатами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон призвал провести экстренное заседание Совбеза ООН по Донбассу.