Копенгаген, 22 февраля, 2022, 02:06 — ИА Регнум. Решение России признать независимость Луганской и Донецкой Народных Республик не останется «без ответа». Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, 22 февраля сообщает ее пресс-служба.

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По словам главы датского правительства, власти королевства осуждают такой шаг РФ. Фредериксен отметила, что считает действия России «вопиющим нарушением» международного права и суверенитета Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила решение РФ признать независимость ДНР и ЛНР, а также назвала это событие повторением сценария с признанием Абхазии и Южной Осетии в 2008 году.