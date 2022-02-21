Москва, 22 февраля, 2022, 02:58 — ИА Регнум. Россия признала республики Донбасса из гуманитарных соображений. Об этом 22 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Миссия «Сути Времени» в ДНР Памятник детям Донбасса

Следите за развитием событий в трансляции: «Обращение Путина к согражданам: Россия признает Донбасс — трансляция»

«Россия пошла на признание Народных Республик, не дожидаясь начала крупной военной операции с украинской стороны», — заявил эксперт.

По мнению политолога, это было обусловлено двумя моментами. Во-первых, на основании достаточно точных данных разведки, согласно которым решение о такой операции принято и она сейчас начнётся. Во-вторых, гуманитарными соображениями.

Приграничные города, включая Донецк и Луганск, фактически были обречены на разрушение — от начала украинского наступления до подтягивания российских миротворцев прошло бы время «настоящего кровавого ужаса с огромным количеством жертв», пояснил Неменский.

Россия рискнула пойти на упреждение, отметил эксперт.

«Решение спорное и будет иметь много критиков, но его гуманитарное значение вряд ли можно ставить под сомнение — благодаря ему многие люди останутся живы», — заключил Неменский.

Напомним, что 21 февраля по просьбе глав Донецкой и Луганской Народных Республик президент России Владимир Путин подписал указы о признании государственности республик Донбасса Российской Федерацией.