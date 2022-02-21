Брюссель, 22 февраля, 2022, 01:51 — ИА Регнум. Дальнейшие шаги ЕС и Украины после решения России признать независимость Луганской и Донецкой Народных Республик стали темой телефонного разговора главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Об этом Боррель написал 22 февраля на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

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В ходе беседы он заявил Кулебе, что Евросоюз выражает «непоколебимую поддержку и приверженность» независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон осудил признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Он также обвинил РФ в нарушении своих международных обязательств и посягательстве на суверенитет Украины.