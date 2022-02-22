Гавана, 22 февраля, 2022, 03:39 — ИА Регнум. Президент Кубы Мигель Диас-Канель 21 февраля поблагодарил граждан за активное участие в вакцинации детей.

Presidencia El Salvador Мигель Диас-Канель

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На своей странице в социальной сети Twitter президент подчеркнул, что Куба была единственной в мире, способной противостоять штамму Омикрон благодаря тому, что все ее детское население было вакцинировано.

Доктор Мария Евгения Толедо, ведущий исследователь вакцины Soberana 02, похвалила решение вакцинировать детей до того, как на остров прибыл вариант Omicron.

С сентября 2021 года на Кубе проводится вакцинация детей в возрасте от двух до 18 лет препаратами Soberana 02 и Soberana Plus производства Института вакцин Финлея. Вслед за Кубой решение о вакцинации детей приняли Никарагуа и Венесуэла.