Эксперт: Россия объявила о новой политике на основе русских интересов
Москва, 22 февраля, 2022, 03:00 — ИА Регнум. Россия меняет принципы политики на постсоветском пространстве и создает для этого идеологическую базу. Об этом 22 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.
Следите за развитием событий в трансляции: «Украина переходит границу: бои в Донбассе и эвакуация — трансляция»
«В речи Путина был один очень важный момент, который имеет отношение далеко не только к Украине: это очень жёсткое осуждение ленинских принципов национальной политики, всего того, как кроились границы между советскими республиками и на каких основаниях их создавали», — заявил эксперт.
По мнению политолога, это касается нескольких государств, бывших прежде в составе СССР. Вряд ли вопрос по отношению к ним будет поднят сейчас, но идеологические основания для этого заложены.
Фактически это означает, что Россия подготовила переход к совершенно новой политике на постсоветском пространстве, считает Неменский.
Напомним, что 21 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором подверг резкой критике национальную политику большевиков и заявил о признании Россией государственного статуса республик Донбасса.