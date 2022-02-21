Анкара, 22 февраля, 2022, 01:26 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Турции рекомендует турецким гражданам покинуть восточные регионы Украины из-за ситуации, сложившейся вокруг указанной страны. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

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В документе отмечается, что граждане Турции могут обращаться в посольство республики в Киеве по всем интересующим их вопросам.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля турецкий МИД призвал своих граждан не посещать восточные приграничные области Украины без крайней необходимости.