Вашингтон, 22 февраля, 2022, 01:18 — ИА Регнум. Признание Россией Луганской и Донецкой народных республик требует быстрого ответа со стороны Соединенных Штатов, заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен в ходе брифинга.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

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Он пообещал, что Вашингтон и американские союзники в Европе примут решительные шаги против России. В частности, Блинкен анонсировал введение нового пакета антироссийских санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин объявил о признании ДНР и ЛНР. Российский лидер напомнил, что Россия никогда не была инициатором обострения отношений с западными странами. Путин добавил, что Киев пытается устроить блицкриг в Донбассе, на что Россия обязана принять ответные меры. В связи с этим Путин призвал Федеральное собрание незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР.