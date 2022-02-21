Кишинёв, 22 февраля, 2022, 01:10 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду осуждает признание Россией Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом в ночь на 22 февраля она заявляет на своей странице в социальной сети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Майя Санду

Майя Санду «Решительно осуждаем признание Россией сепаратистских районов Донецкой и Луганской областей Украины. Это явно противоречит международному законодательству. Молдавия остаётся твёрдо привержена поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ».

21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а также подписал договоры о сотрудничестве с обеими республиками и поручил Вооружённым силам РФ обеспечить поддержание мира на их территории.

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Президент Франции Эммануэль Макрон в связи с признанием «сепаратистских регионов» в качестве независимых государств призвал провести экстренное заседание Совбеза ООН, а также принять «прицельные» общеевропейские санкции против России.

Как сообщало ИА REGNUM, телефонную беседу проводит президент США Джо Байден с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.