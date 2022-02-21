Тбилиси, 22 февраля, 2022, 01:00 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили осуждает решение властей России признать независимость Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом она написала 21 февраля на своей странице в Twitter.

President.gov.ge Саломе Зурабишвили

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По мнению главы республики, указанный шаг РФ является повторением сценария признания Абхазии и Южной Осетии в 2008 году. Зурабишвили отметила, что грузинское руководство «стоит рядом с украинским президентом Владимиром Зеленским» и поддерживает «территориальную целостность и мир на Украине».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля румынский президент Клаус Йоханнис выпустил заявление, в котором говорится, что Румыния осуждает признание независимости ДНР и ЛНР, а также рассматривает решение России как «грубое нарушение международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины».