Париж, 22 февраля, 2022, 00:35 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон осуждает решение России о признании независимости ДНР и ЛНР, сообщили в его пресс-службе во вторник, 22 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

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Признание «сепаратистских регионов» в качестве независимых государств является нарушением международных обязательств России и посягательством на суверенитет Украины, считает Макрон.

Необходимо провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН по данному вопросу, а также принять «прицельные» общеевропейские санкции против России, добавил он.

21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а также подписал договоры о сотрудничестве с обеими республиками.