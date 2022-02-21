Берлин, 22 февраля, 2022, 00:10 — ИА Регнум. Решение России о признании независимости ДНР и ЛНР является «вопиющим нарушением международного права», «серьёзным ударом по всем дипломатическим усилиям по мирному урегулированию конфликта», нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины, заявила в понедельник, 21 февраля, глава МИД Германии Анналена Бербок.

Анналена Бербок

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Она отметила, что Россия с 2014 года была привержена Минским соглашениям и брала на себя обязательства по их выполнению, а теперь «перед всем мировым сообществом» эти обязательства нарушает.

Бербок призвала Россию отменить решение о признании независимости республик, вернуться на путь дипломатии и «снять военную угрозу» на границе с Украиной.

Германия будет «реагировать на это нарушение международного права», в настоящий момент ведутся «переговоры с партнерами», добавила министр.

21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а также подписал договоры о сотрудничестве с обеими республиками.