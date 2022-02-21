Горно-Алтайск, 22 февраля, 2022, 00:19 — ИА Регнум. В Республике Алтай готовы принять у себя до 100 беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Республики Алтай Горно-Алтайск

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина переходит границу: бои в Донбассе и эвакуация — трансляция»

"В настоящий момент у региона есть возможность оперативно развернуть пункты временного размещения в Горно-Алтайске для проживания до 100 человек», — отметили в правительстве.

Напомним, по данным ВЦИОМ, подавляющее большинство граждан России (78%) поддержали решение о приеме беженцев из Донбасса.

Читайте также: Четвёртый поезд с беженцами из ДНР направят в Нижний Новгород