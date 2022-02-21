Нижний Новгород, , 16:55 — REGNUM Четвёртый поезд с эвакуированными жителями Донбасской Народной Республики прибудет из Ростовской области в Нижний Новгород. Об этом стало известно в ходе встречи и. о. министра чрезвычайных ситуаций России Александра Чуприяна с волонтерами Общероссийского народного фронта.

Поезд Http://szd.rzd.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина переходит границу: бои в Донбассе и эвакуация — трансляция»

Беженцев отправят в столицы Приволжья на железнодорожном составе, состоящем из 20 пассажирских вагонов. В основном это женщины и дети.

Также волонтёры сообщили временно исполняющему обязанности главы МЧС о том, что эвакуированных из ДНР людей обеспечат сухпайками.

ИА REGNUM напоминает, что в Нижегородской области уже подготовлены места для размещения около тысячи эвакуированных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. Прибывшие в регион беженцы будут обеспечены горячим питанием и предметами первой необходимости