Премьер Великобритании назвал признание Донбасса мрачным сигналом
Лондон, 21 февраля, 2022, 23:43 — ИА Регнум. Признание Россией независимости ЛНР и ДНР являются «дурным предзнаменованием и мрачным сигналом», заявил в понедельник, 21 февраля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Иван Шилов ИА REGNUM
Борис Джонсон
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Решение Москвы нарушает международное право, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также Минские соглашения, считает Джонсон.
21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а также подписал договоры о сотрудничестве с обеими республиками.