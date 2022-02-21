Лондон, 21 февраля, 2022, 23:43 — ИА Регнум. Признание Россией независимости ЛНР и ДНР являются «дурным предзнаменованием и мрачным сигналом», заявил в понедельник, 21 февраля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

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Решение Москвы нарушает международное право, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также Минские соглашения, считает Джонсон.

21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а также подписал договоры о сотрудничестве с обеими республиками.