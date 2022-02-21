Каракас, , 23:53 — REGNUM В Венесуэле за последние 24 часа выявлено 520 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом сообщает 21 февраля новостное агентство El Universal.

Венесуэла

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Также сообщается, что COVID-19 унес жизни еще семи венесуэльцев: 76-летнего мужчины из Каракаса в возрасте 76 лет; 69-летней женщины из Ансоатеги, 83-летнего мужчины из Миранды, 70-летнего жителя Сукре, 44-летнего жителя Трухильо и 80-летнего жителя Зулии.

С начала пандемии в Венесуэле зарегистрировано 511 073 случая заражения коронавирусом, 494 929 человек выздоровели и 5609 человек умерли.

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