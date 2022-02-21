Женева, Швейцария, 21 февраля, 2022, 23:33 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зарегистрирован 1 597 571 новый случай заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 9197 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 21 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус

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За весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 422 188 754 носителя вируса, подтверждено 5 876 766 случаев смерти от заболевания.

Согласно данным ВОЗ, по итогам минувшей недели Россия сохранила первое место среди стран мира по недельному приросту инфицированных. В первую десятку списка входят также Германия, Бразилия, США, Южная Корея, Турция, Япония, Франция, Индонезия и Италия.