Гавана, , 23:47 — REGNUM На Кубе за последние сутки выявлено 562 новых случаях заражения коронавирусом. Это на 66 меньше, чем днем ранее. 14 случаев заражения были выявлены на границе. Четыре человека умерли от COVID-19. Число выздоровевших в сутки составило 571. Об этом сообщает 21 февраля кубинское новостное агентство Prensa Latina.

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По данным министерства здравоохранения Кубы, число госпитализированных пациентов на сегодняшний день составляет 9749 человек, в том числе в реанимации находятся 36 человек.

С начала пандемии в стране 1 504 266 человек выздоровели, это 98,9% от числа подтвержденных случаев заражения. За это же время был зарегистрирован 8491 случай смерти от COVID-19.

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