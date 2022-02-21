Гавана, 21 февраля, 2022, 23:47 — ИА Регнум. На Кубе за последние сутки выявлено 562 новых случаях заражения коронавирусом. Это на 66 меньше, чем днем ранее. 14 случаев заражения были выявлены на границе. Четыре человека умерли от COVID-19. Число выздоровевших в сутки составило 571. Об этом сообщает 21 февраля кубинское новостное агентство Prensa Latina.

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По данным министерства здравоохранения Кубы, число госпитализированных пациентов на сегодняшний день составляет 9749 человек, в том числе в реанимации находятся 36 человек.

С начала пандемии в стране 1 504 266 человек выздоровели, это 98,9% от числа подтвержденных случаев заражения. За это же время был зарегистрирован 8491 случай смерти от COVID-19.