Брюссель, 21 февраля, 2022, 23:24 — ИА Регнум. Европейский союз «отреагирует санкциями» на признание Россией независимости ЛНР и ДНР, сказано в официальном заявлении ЕС.

Флаг Евросоюза

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Санкции будут касаться «тех, кто был вовлечен в это незаконное действие».

Ранее главы Евросовета и Еврокомиссии осудили решения России, которые «нарушили международное право и Минские соглашения», и заявили о своей поддержке Украины, в том числе ее «территориальной целостности».

21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а также подписал договоры о сотрудничестве с обеими республиками.