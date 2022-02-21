Москва, 21 февраля, 2022, 23:13 — ИА Регнум. О процедуре ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве между РФ и ЛНР и ДНР сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Interkomitet.ru Леонид Слуцкий

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«Завтра в 9 часов состоится совместное заседание комитетов по международным делам и по делам СНГ… Затем пройдет заседание Совета Государственной думы, после чего документы выйдут на ратификацию в 12 часов на пленарном заседании Государственной думы», — сказал Слуцкий в эфире телеканала «Россия 24».

Это единственный способ спасти людей, подчеркнул парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин попросил Федеральное собрание ратифицировать договоры в связи с признанием ДНР и ЛНР.