Брюссель, 21 февраля, 2022, 23:10 — ИА Регнум. Признание Россией независимости «двух сепаратистских территорий на Украине» является вопиющим нарушением международного права, заявили в понедельник, 21 февраля, главы Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель.

Europa.eu Урсула фон дер Ляйен

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Решение России также нарушает территориальную целостность Украины и Минские соглашения, отметили брюссельские чиновники в синхронных записях в социальных сетях.

ЕС «и его партнеры» будут реагировать на это решение «в единстве, с твердостью и решимостью в поддержке Украины», отметили также фон дер Ляйен и Мишель.

21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а также подписал договоры о сотрудничестве с обеими республиками.