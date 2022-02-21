Москва, 21 февраля, 2022, 23:06 — ИА Регнум. О готовности Сирии признать независимость ЛНР и ДНР со ссылкой на главу государства Башара Асада сообщил депутат Госдумы Дмитрий Саблин («Единая Россия»).

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"Я говорил о ситуации на Донбассе с президентом Сирии Башаром Асадом. Он сказал, что Сирия также будет готова признать их, как она признала Южную Осетию и Абхазию», — цитирует РИА Новости Саблина.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, Госдума и Совфед 22 февраля намерены ратифицировать договоры с республиками и дружбе и сотрудничестве.