Лондон, 21 февраля, 2022, 22:51 — ИА Регнум. Обязательная самоизоляция для тех, кто сдал положительный тест на COVID-19, отменяется в Британии с 24 февраля, заявил 21 февраля премьер-министр страны Борис Джонсон в ходе выступления в Палате общин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

Джонсон «С четверга, 24 февраля, мы отменим требование о самоизоляции после положительного теста на коронавирус».

Кроме того, те, кто контактировал с заболевшими, не должны будут семь дней подряд сдавать тесты. Несколько позже, с апреля, в стране будут отменены бесплатные тесты на COVID-19.

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Джонсон добавил, что пришло время «снова обрести доверие друг к другу». Он сказал, что нужно научиться жить с коронавирусом, защищая себя, при этом «без ограничения свобод».