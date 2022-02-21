Москва, 21 февраля, 2022, 22:41 — ИА Регнум. Украина должна немедленно прекратить боевые действия в Донбассе. Об этом 21 февраля заявил президент России Владимир Путин в обращении гражданам.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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"От тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима», — заявил Путин.

«Объявляя о принятых сегодня решениях, уверен в поддержке граждан России. Всех патриотических сил страны», — подчеркнул он.