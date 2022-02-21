Тирана, 21 февраля, 2022, 23:04 — ИА Регнум. В Албании за сутки в результате обследования 1754 человек выявили 85 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались в стране шесть пациентов с COVID-19, выздоровели ещё 633. Об этом сообщило вечером 21 февраля министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

fingalo Банк Албании, Тирана

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявили 270 455 случаев заражения коронавирусом, 263 035 человек излечились, скончался 3451 пациент с COVID-19. На стационарном лечении находится 71 пациент.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 3969, оно в Албании, как и в соседних странах, снижается весь февраль, при этом около трети выявленных активных заражений — 1265 — приходится на Тирану.