Приштина, , 23:07 — REGNUM В Косово 21 февраля в результате исследования 1595 образцов выявил 101 носителя коронавируса. Признаны излечившимися 758 человек, за сутки скончался один пациент с COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Всего в Косово с начала пандемии было выявлено 224 049 случаев заражения, 218 265 пациентов излечились, 3101 человек скончался от осложнений, вызванных COVID-19.

Число активных выявленных случаев заражения в последние десять дней снижается и составляет 3883. Эта статистика почти не затрагивает несербское население края, которое проходит тесты в параллельных сербских институтах здравоохранения.

Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — более 813 тысяч человек, при этом произведено уже свыше 1 807 516 инъекций. В вакцинации могут участвовать все граждане старше 12 лет. Около 96 тысяч косоваров уже получили бустерную дозу вакцины от коронавируса.

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