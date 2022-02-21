Москва, 21 февраля, 2022, 22:09 — ИА Регнум. Россия добьётся возмездия в отношении тех, кто ответственен за сожжение Дома профсоюзов. Об этом 21 февраля заявил президент России Владимир Путин в обращении гражданам.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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"Нельзя без содрогания вспоминать о страшной трагедии в Одессе, где участники мирной акции протеста были зверски убиты, заживо сожжены в Доме профсоюзов», — заявил Путин.

«Преступники, которые совершили это злодеяние, не наказаны. Их никто и не ищет. Но мы знаем их поимённо. И сделаем всё для того, чтобы их покарать. Найти и предать суду», — указал он.