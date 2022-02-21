Скопье, , 23:00 — REGNUM В Северной Македонии 21 февраля в результате обследования 1328 образцов выявили 234 новых носителей коронавируса. Также в стране зарегистрировали 1491 случай выздоровления. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.

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По последним данным, за сутки в стране скончались 12 пациентов с COVID-19, в этот же день было зарегистрировано пять произошедших ранее летальных исходов. Днем ранее число летальных исходов составило 22.

В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 293 559 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 8915, 278 326 пациентов выздоровели.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 6318 — за новогодние праздники их число удвоилось, однако в феврале пошло на спад.

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