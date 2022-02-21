Москва, 21 февраля, 2022, 21:46 — ИА Регнум. Украинское государство в его нынешнем виде было создано стараниями большевиков. Об этом 21 февраля заявил президент России Владимир Путин в обращении гражданам.

Kremlin.ru Владимир Путин

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«Современная Украина целиком и полностью была создана Россией. Точнее, большевистской, коммунистической Россией. Этот процесс начался практически сразу после революции 1917 года», — заявил Путин.

По его словам, большевики делали это «весьма грубым по отношении к самой России способом» за счёт отделения от неё части её собственных исторических территорий.

«У миллионов людей, которые там проживали, конечно, никто ни о чём не спрашивал. Затем накануне и после Великой Отечественной войны уже Сталин присоединил к СССР и передал Украине некоторые земли, ранее принадлежавшие Польше, Румынии и Венгрии», — указал он.