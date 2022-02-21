Брюссель, 21 февраля, 2022, 21:32 — ИА Регнум. Не признавать ДНР и ЛНР призвал российского президента Владимира Путина верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом он сообщил 21 февраля журналистам после заседания Совета ЕС.

European Parliament Жозеп Боррель

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Отметив, что Брюссель следит за развитием ситуации вокруг Донбасса и планов России признать независимость ДНР и ЛНР, Боррель заявил:

«Призываем президента Путина соблюдать международное право и Минские соглашения и не признавать Луганскую и Донецкую области».

Глава европейской дипломатии добавил, что в случае такого признания страны Европейского союза отреагируют «единым фронтом». Он заявил, что в этом случае обратиться в Совет ЕС по поводу введения против России санкций.