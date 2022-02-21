Москва, 21 февраля, 2022, 21:15 — ИА Регнум. Указ о признании Россией ДНР и ЛНР будет подписан в ближайшее время. Об этом российский президент Владимир Путин заявил в ходе телефонных переговоров федеральному канцлеру Германии Олафу Шольцу и французскому президенту Эммануэлю Макрону, сообщили 21 февраля в пресс-службе Кремля.

Putin.kremlin.ru Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Обращение Путина к согражданам: признает ли Россия Донбасс? — трансляция»

В ходе телефонных разговоров президент России рассказал Шольцу и Макрону об итогах заседания СБ России на тему статуса республик Донбасса, которое состоялось сегодня, 21 февраля.

«С учётом всего этого президент России сообщил, что в ближайшее время имеет в виду подписать соответствующий указ», — сообщили в Кремле.

Отмечается, что Макрон и Шольц «выразили разочарование таким развитием» событий. При этом они высказали намерение продолжать контакты с Москвой.