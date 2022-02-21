Иерусалим, 21 февраля, 2022, 21:05 — ИА Регнум. Отели, которые будут завышать цены на свои услуги, не получат от государства компенсации за понесенный во время пандемии ущерб, заявил министр туризма Израиля Константин Развозов 21 февраля в интервью Ynet.

Knesset gov il Константин Развозов

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На фоне обсуждения механизма выплаты компенсаций, отметил министр, стал известен пример одной гостиницы, которая «выставила цену в десятки тысяч шекелей для отдыха одной семьи. Мы прорабатываем вопрос возмещения потерь для гостиничного бизнеса. Так вот: те сети, которые назначают такие цены, что, на мой взгляд, просто наглость, денег не получат», — отметил Развозов.

Подобные отели, подчеркнул министр, «не будут вовлечены в процесс выплаты компенсаций» и не получат от государства этих денег.