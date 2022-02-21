Шахты, Ростовская область, 21 февраля, 2022, 20:55 — ИА Регнум. Эвакуированные из Луганской Народной Республики мирные жители — женщины с детьми, пожилые люди, прибыли в Шахты (Ростовская область), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Don-kazak.ru Учебный сбор казачьих дружин

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Около 60 человек разместили в бывшем общежитии Донского государственного технического университета, где созданы все необходимые условия. Круглосуточную охрану организовала добровольная казачья дружина из числа реестровых казаков Шахтинского городского казачьего общества «Александровск-Грушевское».

"Казачья дружина взяла под круглосуточную охрану пункты временного размещения беженцев. Казаки участвуют в волонтёрской деятельности, оказывают гуманитарную помощь. Донецкая и Луганская области исторически входили в состав Области Войска Донского. Там живут казачьи семьи, наши братья и сёстры. Они живут в непростое время, и мы протягивает руку помощи нашему братскому народу. Мы и впредь будем им помогать и содействовать обеспечению их безопасности на Дону», — подчеркнул в беседе с корреспондентом ИА REGNUM атаман Шахтинского городского казачьего общества «Александровск-Грушевское» Дмитрий Суворов.

Усиленный вариант несения службы казачьих дружин в Шахтах будет действовать до особого распоряжения.