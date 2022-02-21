Москва, 21 февраля, 2022, 20:23 — ИА Регнум. Германской стороне как участнице «нормандского формата» следовало бы повлиять на украинское руководство, побудив Киев выполнять Минские соглашения, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в беседе с коллегой из Германии Анналеной Бербок, сообщили в пресс-службой МИД РФ.

ИА REGNUM Сергей Лавров

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«Лавров вновь призвал германскую сторону как участницу «нормандского формата» оказать максимальное влияние на украинские власти с целью побудить их занять более конструктивную позицию», — говорится в сообщении.

Российский министр иностранных дел подчеркнул, что альтернативе Минских соглашений как пути урегулирования ситуации на Украине нет.