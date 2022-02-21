Москва, 21 февраля, 2022, 20:00 — ИА Регнум. Акции российских компаний резко упали вечером в понедельник, 21 февраля, на фоне внеочередного заседания Совета безопасности России под руководством президента Владимира Путина, в ходе которого обсуждался вопрос о возможном признании Донецкой и Луганской Народных Республик.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

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По состоянию на 17:16 мск, акции Сбарбанка упали в цене на 13,8%, Газпрома — на 9,4%, «Яндекса» — на 7,8%, Лукойла — на 5,7%, Роснефти — на 13%, Норникеля — на 5,9%, АК «Алроса» — на 10,8%.

Напомним, ранее Владимир Путин, заслушав доклады членов Совета безопасности, сообщил, что примет решение относительно возможного признания Россией республик Донбасса в течение дня.