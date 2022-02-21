Улан-Батор, 21 февраля, 2022, 19:58 — ИА Регнум. В столице Монголии Улан-Баторе, где проживает почти половина населения страны, снижается количество новых случаев заражения коронавирусом, — об этом сообщило Столичное управление здравоохранения.

Zazaa Mongolia Улан-Батор

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По состоянию на 18 февраля количество новых случаев заражения коронавирусом в столице уменьшилось на 37% а смертность на 50% по сравнению с предыдущей неделей.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, более 90% случаев коронавируса приходится на штамм «Омикрон», по сравнению с штаммом «Дельта» смертность уменьшилась в 10 раз. «Коллективный иммунитет в стране достиг достаточно высокого уровня», — отметили в министерстве.

Отметим, как ранее сообщало ИА REGNUM, с 14 февраля в Монголии отменен режим повышенной готовности. Все коронавирусные ограничения в Монголии, за исключением ношения масок, соблюдения дистанции и вакцинации, отменены, страна разрешила въезд туристам и инвесторам.

В целях обеспечения нормализации экспорта наземные пограничные пункты, граничащие с Россией и Китаем, остаются в состоянии повышенной готовности для проведения инфекционного контроля.