Москва, 21 февраля, 2022, 19:31 — ИА Регнум. С признанием ЛНР и ДНР Россия может высказать Украине настоятельную просьбу покинуть некоторые территории, считает депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Дарья Драй ИА REGNUM Вячеслав Никонов

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"Вопрос о том, в каких границах признавать, конечно, остается открытым. Здесь может быть вариант административных границ — с учетом оккупации значительной части Донецкой и Луганской областей Украины украинскими войсками», — отметил Никонов в соцсетях.

Такое предложение звучало на заседании Совбеза.

«В этом случае со стороны России может быть высказана Украине настоятельная просьба покинуть эти территории», — подчеркнул парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава МВД Владимир Колокольцев в ходе заседания Совбеза заявил о возможности признания независимости Донбасса в границах, сложившихся до оккупации Украиной.